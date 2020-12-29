Біля Харкова у приватному будинку знайшли тіла хлопця і дівчини

29 грудня надійшло повідомлення про пожежу в будинку на двох власників у С.Березівка по вул. Космічній.

Горіли домашні речі на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річного хлопця та 22-річної дівчини. Пожежу було повністю ліквідовано.

Офіційна причина пожежі зараз встановлюється.

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