Біля Харкова у приватному будинку знайшли тіла хлопця і дівчини
29 грудня надійшло повідомлення про пожежу в будинку на двох власників у С.Березівка по вул. Космічній.
Горіли домашні речі на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річного хлопця та 22-річної дівчини. Пожежу було повністю ліквідовано.
Офіційна причина пожежі зараз встановлюється.
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