Возле Харькова в частном доме нашли тела парня и девушки

29 декабря поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в с.Березовка по ул. Космической.

Горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего парня и 22-летней девушки. Пожар был полностью ликвидирован.

Официальная причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".