Возле Харькова в частном доме нашли тела парня и девушки
29 декабря поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в с.Березовка по ул. Космической.
Горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего парня и 22-летней девушки. Пожар был полностью ликвидирован.
Официальная причина пожара сейчас устанавливается.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
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