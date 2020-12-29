У Харкові помітили небезпечну тварину
Відео опублікували в телеграм-каналі.
Лисицю помітили на ХТЗ в районі вулиці Луї Пастера. Як лисиця опинилася на міській вулиці, невідомо.
Офіційна інформація уточнюється.
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