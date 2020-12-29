Іще один харків'янин увічнив на своєму тілі покійного Геннадія Кернеса

Фото з'явилося в телеграм-каналі "ХС / Харків".

Чоловік захотів набити стилізоване чорно-біле зображення Кернеса на своїй нозі, тим самим увічнив його пам'ять на своєму тілі.

"намальовано годно", "Навіщо тільки???", "Один на порожній голові намалював, другий на кочережке;) чекаємо на ж*пе", " Шо за змій?", "ну хоч татуювання якісна", " ну я собі теж набив і ще двох, хто набив знаю...", "Це, що флешмоб?", - пишуть в коментарях харків'яни.

Раніше ми писали, що українець вирішив набити татуювання з Геннадієм Кернесом на своєму тілі

На кадрах видно, як створювалося тату, а також результат.

"На честь кращого правителя міста. Ти в наших серцях", - написав автор відео.

На кадрах видно зображення покійного Кернеса в краватці-метелику і костюмі - він стоїть на тлі контуру Харківської області. У правій руці мера-булава, лівій він показує свій фірмовий жест, що означає мир.

Також українець вже робив татуювання з написом "Кернес живий".

Результат і процес він опублікував у соцмережах.



Харків'янину Євгену Івашко знадобилося 40 хвилин, щоб нанести татуювання у себе над оком.



Євген дивується, чому в мережі його почали критикувати за те, що він зробив.

"Я не розумію, звідки стільки хейта зловилося. Це моє тіло-що хочу, те й роблю", - розповів хлопець.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".