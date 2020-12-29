У Харкові хворого дідуся хотіли вигнати з маршрутки

Літній чоловік відмовився сісти на своє місце, він сказав, що не може цього зробити через стан здоров'я.

У телеграм-каналі "Труха Харків" з'явилося відео, щоб подивитися його - доскролльте новину до кінця.

Водій маршрутки нецензурно висловлювався і попросив одного з пасажирів розібратися з пенсіонером.

"Пасажири, замість того щоб якось заступитися за дідуся, просто підтримували водія, бажаючи смерті пенсіонеру", – написав автор публікації.

"Худоб вистачає і в маршрутці і в машинах. Успішність для кожного своя. У когось по три вищих і він у маршрутці, а хтось школу ледве закінчив і на Лексусі. Хтось купив квартиру і виховав дітей, їде в маршрутці, а хтось орендує квартиру і не хоче турбот з дітьми, а їде на крутій машині в кредиті. Хто успішніше?", "Ніколи нічого хорошого не буде, звірі!", "Та що ж це за звірі?Взагалі врятувався народ!",- пишуть харків'яни в коментарях.

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