Харківське метро показали в мережі

У телеграм-каналі "ХК" з'явилося відео на якому видно, як пасажири не дотримуються дистанції - сидячі місця зайняті, натовп людей стоїть біля виходу з вагона.

"А сенс? Ми п * * їм на всіх: "ось Ковид, Ковид" "Локдаун" х**і все так дорого", а самі б**ть 20 чоловік на квадратний метр, коли купа місця в е**м вагоні метро по 8", - обурився автор публікації.

Раніше ми писали, що в Харкові в новорічну ніч метро і наземний транспорт працюватимуть довше

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

За інформацією Департаменту інфраструктури, робота Харківського метрополітену буде продовжена до 03: 00 1 січня 20121 року.

Рух трамваїв і тролейбусів до 04:00 1 січня 2021 від станцій метрополітену за основними напрямками.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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