В Харківській області збільшилася захворюваність китайським вірусом
Про це повідомили на сайті РНБО.
За даними РНБО, за останню добу в Харківській області виявили 404 нових випадків захворювання коронавірус (+ 0,59%), загальна кількість досягла 68 395.
Протягом доби від коронавірусу померли 12 осіб (всього-1069), одужали — 891 пацієнт (всього — 55 253).
Кількість "активно хворих" зменшилася на 499 осіб — до 12 073 пацієнтів.
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Раніше ми писали, що в Харкові в новорічну ніч метро і наземний транспорт працюватимуть довше
Про це повідомили в міській диспетчерській службі.
За інформацією Департаменту інфраструктури, робота Харківського метрополітену буде продовжена до 03: 00 1 січня 20121 року.
Рух трамваїв і тролейбусів до 04:00 1 січня 2021 від станцій метрополітену за основними напрямками.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
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Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".