У Харкові в новорічну ніч метро і наземний транспорт працюватимуть довше

Про це повідомили в міській диспетчерській службі, передає times.kharkiv.ua.

За інформацією Департаменту інфраструктури, робота Харківського метрополітену буде продовжена до 03: 00 1 січня 20121 року.

Рух трамваїв і тролейбусів до 04:00 1 січня 2021 від станцій метрополітену за основними напрямками.

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"Під час огляду 74-річної пацієнтки, її серце зупинилося. Жінці провели екстрені реанімаційні заходи і повернули до життя, після чого доставили в лікарню", - розповіли медики.

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