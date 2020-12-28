У Харківській області люди масово хворіють на ГРВІ

Як передають у Харківському обласному лабораторному центрі, найнижчий показник-у Чугуївському районі: 43,63 на 100 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ та грип в області зареєстрований у Першотравневому районі - 488,79 на 100 тисяч населення.

З 21 по 27 грудня в області на грип та ГРВІ захворіло 4054 особи, з них 1600 (39,5%) дітей. За даними лабцентру, порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності знизився на 21%.

Крім того ми писали, що Харкові жінці стало погано з серцем.

Як повідомили в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф, до неї на допомогу поспішила бригада швидкої допомоги.

"Під час огляду 74-річної пацієнтки, її серце зупинилося. Жінці провели екстрені реанімаційні заходи і повернули до життя, після чого доставили в лікарню", - розповіли медики.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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