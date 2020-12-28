У Харкові на Салтівській гілці зупинився рух поїздів
Як передають у прес-службі Харківського метрополітену, зупинка поїздів сталася вчора, 27 грудня, о 19:44 з технічних причин, але о 19:51 рух поїздів було відновлено.
У підземці зазначили, що безпеці пасажирів нічого не загрожувало.
Крім того ми писали, що Харкові жінці стало погано з серцем.
Як повідомили в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф, до неї на допомогу поспішила бригада швидкої допомоги.
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"Під час огляду 74-річної пацієнтки, її серце зупинилося. Жінці провели екстрені реанімаційні заходи і повернули до життя, після чого доставили в лікарню", - розповіли медики.
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