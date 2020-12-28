Бізнесмен з Харкова стане головним героєм нового сезону шоу "Холостяк", яке вийде на екрани навесні 2021 року
Про це повідомили в прес-службі каналу СТБ.
Михайлу Заливко - 31 рік, він засновник логістичної компанії. Захоплюється спортом, любить гори: минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців. За словами Заливко, на проект він прийшов у пошуках справжнього кохання.
Як розповів харків'янин, він не уявляє своє життя без бізнесу, адже він дає йому впевненість і загартовує характер.
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