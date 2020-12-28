Харківський повітряний патруль врятував 43 людини, з них-36 дітей

Про це повідомив у Facebook "Цивільний повітряний Патруль України".

"У тісній співпраці з Харківською обласною державною адміністрацією та КНП ХОР" Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "систематично виконувалися польоти з метою аеромедичної евакуації пацієнтів, життю яких загрожувала небезпека, та оперативної доставки їх до лікарень. Загалом льотчики цивільного повітряного Патруля в даний час врятували 43 людини, з них — 36 дітей", — розповіла організація у своїй сторінці.

Рятувальники також допомагали ДСНС у патрулюванні масштабних пожеж та поліції у пошуках зниклих людей.

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