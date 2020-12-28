На Харківщині спалахнула баня

У Дергачівському районі Харківської області рятувальники загасили пожежу в лазні

27 Грудня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селищі Мала Данилівка Дергачівського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На території приватного будинку горіли дерев'яні перекриття лазні площею близько 5 кв. м.

Через 1,5 години рятувальники локалізували пожежу.

Причина загоряння встановлюється.

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