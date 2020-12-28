На Харківщина посиляться морози

Про це повідомляє "Синоптик".

За даними синоптиків, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів. Вночі температура повітря становитиме -3 градуси морозу.

Вдень температура повітря складе близько 5 градусів морозу.

Раніше ми писали, що Харківська область знаходиться на третьому місці за кількістю заражень за весь період

Станом на 28 грудня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1057 летальних випадків.

Про це повідомили на сайті РНБО.

За минулу добу діагноз підтвердили у 123 осіб, від вірусу померло 6 харків'ян, одужали 333 людини.

"З такими темпами скоро короновірус закінчиться",-написали в телеграм-каналі"Харків life".

Також ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".