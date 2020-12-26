В харківському гуртожитку жорстоко побили студентів
Про це повідомляють у Telegram-каналі "КУ Україна Новини".
У Харківському гуртожитку економіко-правового університету група осіб жорстоко побила місцевих студентів. На даний момент невідомо, чому саме стався конфлікт.
Як мінімум кілька людей отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані в найближчі лікарні. Нападниками, як і постраждалими, виявилися іноземці.
Крім того була повністю розгромлена одна з кімнат гуртожитку і санвузол.
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Правоохоронці поки ніяк не прокоментували те, що трапилося.
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