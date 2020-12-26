На Харківщині лікарі врятували п'ятимісячного малюка, у якого зупинилося серце

Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Медики розповіли, що дитина почала задихатися на вулиці. Коли приїхали лікарі, у нього зупинилося серце.

У хлопчика була аномалія серцево-судинної системи. Бригада "швидкої" реанімувала його. Малюка разом з мамою доставили в лікарню.

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За відомостями міністра Максима Степанова, в Харківській області за останню добу захворюваність коронавірусом зросла на 0,94%, виявлено 629 нових випадків інфікування.

«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях», — зазначив Степанов.

Загальна кількість хворих в регіоні з початку пандемії досягла 67 417.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

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