На Харківщині лікарі врятували п'ятимісячного малюка, у якого зупинилося серце
Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Медики розповіли, що дитина почала задихатися на вулиці. Коли приїхали лікарі, у нього зупинилося серце.
У хлопчика була аномалія серцево-судинної системи. Бригада "швидкої" реанімувала його. Малюка разом з мамою доставили в лікарню.
Дівчина Бонда Куриленко запаморочила голову декольте до пупка, засмущавши відвертістю: "Безсоромна Снігуронька"
Тіна Кароль в шовковому міні показала юному красеню, що вміє витворяти стегнами: "Балан, поки ти думаєш..."
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
Лікарі рятують легенду "Танців з зірками" Чапкіса, як він виглядав у молодості і яку трагедію пережив: "Геній!"
Раніше ми писали, що Харківська область повернулася в лідери за темпами поширення китайського вірусу
За відомостями міністра Максима Степанова, в Харківській області за останню добу захворюваність коронавірусом зросла на 0,94%, виявлено 629 нових випадків інфікування.
«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях», — зазначив Степанов.
Загальна кількість хворих в регіоні з початку пандемії досягла 67 417.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".