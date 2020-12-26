В Харкові позашляховик врізався в зупинку громадського транспорту

ДТП сталася 26 грудня на перехресті вулиці Маршала Рибалка і бульвару Богдана Хмельницького, передає "objectiv.tv".

На місце події з'їхалися поліція і швидка.

В результаті аварії травми отримав водій позашляховика.

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Раніше ми писали, що біля метро "Турбоатом" у Харкові знайшли тіло людини

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

25 грудня, біля метро "Турбоатом" на Московському проспекті лежав труп.

"Викликаємо швидку і поліцію з половини четвертого дня і ніхто не приїжджає", - йдеться в повідомленні.

Офіційна інформація уточнюється.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

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