Харків перед Новим роком засипало величезною кількістю снігу

Харків'янин вирішив бути оригінальним і з'їхати зі снігової гірки незвичайним способом.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Х Салтівка.

Сани харків'янин замінив ванною з олів'є.

Герой відео зізнався, що улюблений салат виявився приємним не тільки на дотик, але і на смак.

Раніше ми писали, що фото Харківської "Авто ялинки", яка зібрала 1065 автомобілів, показали в мережі

Це офіційно зареєстрований рекорд України, передає телеграм-канал"мс".

"Вітаємо всіх організаторів та учасників. Через сильний туман не вдалося зробити якісні фото. Віддамо належне хлопцям з Києва, які зібрали ялинку з близько 600 машин і закінчили далеко за північ. Ви молодці", - говриться в повідомленні.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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