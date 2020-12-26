Харків перед Новим роком засипало величезною кількістю снігу
Харків'янин вирішив бути оригінальним і з'їхати зі снігової гірки незвичайним способом.
Відео з'явилося в Telegram-каналі "Х Салтівка.
Сани харків'янин замінив ванною з олів'є.
Герой відео зізнався, що улюблений салат виявився приємним не тільки на дотик, але і на смак.
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Раніше ми писали, що фото Харківської "Авто ялинки", яка зібрала 1065 автомобілів, показали в мережі
Це офіційно зареєстрований рекорд України, передає телеграм-канал"мс".
"Вітаємо всіх організаторів та учасників. Через сильний туман не вдалося зробити якісні фото. Віддамо належне хлопцям з Києва, які зібрали ялинку з близько 600 машин і закінчили далеко за північ. Ви молодці", - говриться в повідомленні.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".