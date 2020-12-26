Харьков перед новым годом засыпало огромным количеством снега
Харьковчанин решил быть оригинальным и съехать со снежной горки необычным способом.
Видео появилось в Telegram-канале "Х Салтовка.
Сани харьковчанин заменил ванной с оливье.
Герой видео признался, что любимый салат оказался приятным не только на ощупь, но и на вкус.
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Ранее мы писали, что фото харьковской «Авто Ёлки», собравшей 1065 автомобилей, показали в сети
Это официально зарегистрированный рекорд Украины, передает телеграм-канал "ТС".
"Поздравляем всех организаторов и участников. Из-за сильного тумана не удалось сделать качественные фото. Отдадим должное ребятам из Киева, которые собрали елку из около 600 машин и закончили далеко за полночь. Вы молодцы", - говрится в сообщении.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".