Фото харківської "Авто ялинки", яка зібрала 1065 автомобілів, показали в мережі
Це офіційно зареєстрований рекорд України, передає телеграм-канал "ХС".
"Вітаємо всіх організаторів та учасників. Через сильний туман не вдалося зробити якісні фото. Віддамо належне хлопцям з Києва, які зібрали ялинку з близько 600 машин і закінчили далеко за північ. Ви молодці", - говриться в повідомленні.
Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки, Нікітюк підтримала: "Все правильно!"
Лікарі рятують легенду "Танців з зірками" Чапкіса, як він виглядав у молодості і яку трагедію пережив: "Геній!"
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
"Вагітна" дружина Віктора Павлика зважилася на одкровення і показала фото: «Коли я стану мамою...»
Раніше ми писали, що біля метро "Турбоатом" у Харкові знайшли тіло людини
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
25 грудня, біля метро "Турбоатом" на Московському проспекті лежав труп.
"Викликаємо швидку і поліцію з половини четвертого дня і ніхто не приїжджає", - йдеться в повідомленні.
Офіційна інформація уточнюється.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".