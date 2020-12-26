Фото харківської "Авто ялинки", яка зібрала 1065 автомобілів, показали в мережі

Це офіційно зареєстрований рекорд України, передає телеграм-канал "ХС".

"Вітаємо всіх організаторів та учасників. Через сильний туман не вдалося зробити якісні фото. Віддамо належне хлопцям з Києва, які зібрали ялинку з близько 600 машин і закінчили далеко за північ. Ви молодці", - говриться в повідомленні.

Раніше ми писали, що біля метро "Турбоатом" у Харкові знайшли тіло людини

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

25 грудня, біля метро "Турбоатом" на Московському проспекті лежав труп.

"Викликаємо швидку і поліцію з половини четвертого дня і ніхто не приїжджає", - йдеться в повідомленні.

Офіційна інформація уточнюється.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".