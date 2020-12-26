Фото харьковской «Авто Ёлки», собравшей 1065 автомобилей, показали в сети

Это официально зарегистрированный рекорд Украины, передает телеграм-канал "ТС".

"Поздравляем всех организаторов и участников. Из-за сильного тумана не удалось сделать качественные фото. Отдадим должное ребятам из Киева, которые собрали елку из около 600 машин и закончили далеко за полночь. Вы молодцы", - говрится в сообщении.

Ранее мы писали, что возле метро "Турбоатом" в Харькове нашли тело человека

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

25 декабря, возле метро "Турбоатом" на Московском проспекте лежал труп.

"Вызываем скорую и полицию с половины четвёртого дня и никто не приезжает", - говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".