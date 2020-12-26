Біля метро "Турбоатом" в Харкові знайшли тіло людини

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

25 грудня, біля метро "Турбоатом" на Московському проспекті лежав труп.

"Викликаємо швидку і поліцію з половини четвертого дня і ніхто не приїжджає", - йдеться в повідомленні.

Офіційна інформація уточнюється.

Раніше ми писали, що у покійного Геннадія Кернеса є сестра-двійняшка, яка живе в Москві

Про двійнята харківського мера було мало інформації, сам Геннадій Кернес ніколи не згадував про неї. Відомо, що вони з сестрою Вікторією навчалися в 82-й гімназії І ходили в один клас. Дівчинка була дуже хворобливою.

За словами сина Геннадія Кернеса-Данила Привалова, його батько і сестра дуже схожі.

"Вона живе в Москві. Така як він, тільки з волоссям і грудьми. Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту - в жаху. Каже, уявляєш, бачив щойно Кернеса в кучерях і четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і пояснив, що це двійнята", — розповів Данило Привалов.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".