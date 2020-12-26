На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка
Увечері 25 грудня на 55 км автодороги М-03 Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух було тимчасово заблоковано.
На місці працювали рятувальники, медики і поліцейські, об'їзд ДТП здійснюється по зустрічній смузі.
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Регіон менше, ніж за добу засипало великим шаром снігу.
Синоптики повідомляють, що циклон протримається ще добу.
"Вплив циклону на погоду в регіоні протримається ще майже добу. 26 грудня в регіоні очікується туман. Протягом доби прогнозується ожеледь і налипання мокрого снігу», — повідомляють у Харківському Гідрометеоцентрі.
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