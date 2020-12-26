Харківська область повернулася в лідери за темпами поширення китайського вірусу

В відомості міністра Максима Степанова у Харківській області за останню добу захворюваність коронавірусом зросла на 0,94%, виявлено 629 нових випадків інфікування.

«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях», — зазначив Степанов.

Загальна кількість хворих у регіоні з початку пандемії досягла 67 417.

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Регіон менше, ніж за добу засипало великим шаром снігу.

Синоптики повідомляють, що циклон протримається ще добу.

"Вплив циклону на погоду в регіоні протримається ще майже добу. 26 грудня в регіоні очікується туман. Протягом доби прогнозується ожеледь і налипання мокрого снігу», — повідомляють у Харківському Гідрометеоцентрі.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

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