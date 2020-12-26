Циклон "Грета" приніс в Харків справжній новорічний настрій
Регіон менше, ніж за добу засипало великим шаром снігу.
Синоптики повідомляють, що циклон протримається ще добу.
"Вплив циклону на погоду в регіоні протримається ще майже добу. 26 грудня в регіоні очікується туман. Протягом доби прогнозується ожеледь і налипання мокрого снігу», - повідомляють у Харківському Гідрометеоцентрі, передає "Накипіло".
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Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.
Сильний снігопад накрив Харків 25 грудня.Боротися зі стихією вийшли комунальники, які насилу справляються з величезною кількістю снігу.
"Привіт, ТруХа і всі харків'яни! Не зліться на нас, ми прибираємо сніг і посипаємо дорогу буквально з самої ночі. Але сніг іде весь час 😔 Нам потрібна ваша підтримка🙏 🏻", - пишуть комунальники в телеграм-канал "Труха"
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
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