У покійного Геннадія Кернеса є сестра-двійняшка, яка живе в Москві

Про сестру харківського мера було мало інформації, сам Геннадій Кернес ніколи не згадував про неї. Відомо, що вони з сестрою Вікторією навчалися в 82-й гімназії І ходили в один клас. Дівчинка була дуже хворобливою.

За словами сина Геннадія Кернеса-Данила Привалова, його батько і сестра дуже схожі. Про це він повідомив виданню "Страна.юа".

"Вона живе в Москві. Така як він, тільки з волоссям і грудьми. Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту - в жаху. Каже, уявляєш, бачив щойно Кернеса в кучерях і четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і пояснив, що це двійнята", — розповів Данило Привалов.

Раніше ми писали, що в день прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом з'явилася інформація про те, як він підхопив Китайський вірус.

У близькому оточенні мера обговорюють, що заразити його могла жінка, яка в останні роки допомагала йому одягатися.

Інформацію підтвердив і близький друг мера, бізнесмен Павло Фукс, він повідомив, що відомо,хто міг заразити мера вірусом, після чого Кернес потрапив до лікарні, а пізніше не переніс ускладнень і помер.

"Кажуть, що Домробітниця. Ходила навколо та близько, кашляла в масці. Гена був в цьому плані досить безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски", - розповів Фукс і додав, що Кернесу важливо було показати, що він не боїться пандемії, щоб не зупиняти транспорт і не вводити в місті локдаун.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".