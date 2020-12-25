Син Геннадія Кернеса розповів, чому Михайло Добкін швидко пішов з похорону мера

Чиновники багато років дружили, і багатьох здивувало, що Добкін швидко пішов з похорону.

Син Кернеса Данило Привалов розповів, що Добкін приїжджав в Благовіщенський собор на відспівування ще ввечері, коли тіло туди тільки привезли.

Про це повідомляється в інтерв'ю Данила виданню “Страна”.

“У нього були свої особисті стосунки з батьком, тому була і особиста історія прощання. Їм важливо було попрощатися наодинці. Ми з сім'єю теж всю ніч були в храмі. Там можна було попрощатися без зайвих очей", - розповів син чиновника.

Також вдалося дізнатися від присутніх на похоронах, що прощання Добкіна було зворушливим.

"Він зайшов у храм у супроводі владики, владика поклав йому долоню на голову. Він опустився на коліно біля труни і заплакав. Напевно він сповідався. Встав і вийшов із запаленими очима", — розповіла жінка.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".