Сын Геннадия Кернеса рассказал, почему Михаил Добкин быстро ушел с похорон мэра
Чиновники много лет дружили, и многих удивило, что Добкин быстро ушел с похорон.
Сын Кернеса Даниил Привалов рассказал, что Добкин приезжал в Благовещенский собор на отпевание еще вечером, когда тело туда только привезли.
Об этом сообщается в интервью Даниила изданию “Страна”.
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“У него были свои личные отношения с отцом, поэтому была и личная история прощания. Им важно было попрощаться наедине. Мы с семьей тоже всю ночь были в храме. Там можно было попрощаться без лишних глаз”, - рассказал сын чиновника.
Также удалось узнать от присутствующих на похоронах, что прощание Добкина было трогательным.
“Он зашел в храм в сопровождении владыки, владыка положил ему ладонь на голову. Он опустился на колено у гроба и заплакал. Наверное он исповедовался. Встал и вышел с воспаленными глазами”, — рассказала женщина.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".