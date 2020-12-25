На Харківську область обрушився сильний снігопад

Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.

Сильний снігопад накрив Харків сьогодні, 25 грудня.Боротися зі стихією вийшли комунальники, які насилу справляються з величезною кількістю снігу.

"Привіт, ТруХа і всі харків'яни! Не зліться на нас, ми прибираємо сніг і посипаємо дорогу буквально з самої ночі. Але сніг іде весь час 😔 Нам потрібна ваша підтримка🙏 🏻", - пишуть комунальники в телеграм-каналі "Труха"

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що Харківська область за цим показником посідає п'яте місце в Україні після Києва, Одеської, Київської та Запорізької областей.

За добу в регіоні коронавірусом заразилися 629 осіб. При цьому 837 пацієнтів одужали, а 18 — померли. За кількістю смертей за добу Харківська область теж в лідерах. Більше тільки в Дніпропетровській (20 осіб) та Одеській (19 осіб) областях.

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