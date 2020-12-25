В Харкові з пожежі вдалося вивести пенсіонерку

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

В Індустріальному районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки.

У квартирі горіли домашні речі та вхідні двері, а всередині знаходилася пенсіонерка 1937 р. н.

Жінку вивели на свіже повітря і надали їй медичну допомогу.

Раніше ми писали, що поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який пограбував пасажира в нічній електричці Ізюм-Харків

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

27-річний чоловік повертався з роботи, коли в тамбурі на нього напав пасажир. Зловмисник вдарив потерпілого палицею, чому той втратив свідомість.

Коли чоловік прийшов до тями, він зрозумів, що у нього відібрали барсетку, в якій було 1300 гривень і документи.

Після нападу потерпілий був госпіталізований до лікарні в Харкові.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Особу нападника встановлено. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 29-річний житель області. Потерпілий впізнав нападника.

За напад зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років позбавлення волі.

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