Під Харковом чоловік погрожував облити жінку кислотою

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Житель Дергачівського району у вересні почав вимагати у жінки $1500, які вона йому нібито заборгувала. У разі відмови повертати гроші, фігурант погрожував потерпілій облити її кислотою.

Жителю Дергачівського району загрожує до семи років в'язниці за вимагання.

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Раніше ми писали, що поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який пограбував пасажира в нічній електричці Ізюм-Харків

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

27-річний чоловік повертався з роботи, коли в тамбурі на нього напав пасажир. Зловмисник вдарив потерпілого палицею, чому той втратив свідомість.

Коли чоловік прийшов до тями, він зрозумів, що у нього відібрали барсетку, в якій було 1300 гривень і документи.

поліція, поліція України

Після нападу потерпілий був госпіталізований до лікарні в Харкові.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Особу нападника встановлено. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 29-річний житель області. Потерпілий впізнав нападника.

За напад зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років позбавлення волі.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

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