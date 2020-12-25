Поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який пограбував пасажира в нічній електричці Ізюм-Харків

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

27-річний чоловік повертався з роботи, коли в тамбурі на нього напав пасажир. Зловмисник вдарив потерпілого палицею, чому той втратив свідомість.

Прийшовши до тями, чоловік зрозумів, що у нього відібрали барсетку, в якій було 1300 гривень і документи.

Після нападу потерпілий був госпіталізований до лікарні в Харкові.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Особу нападника встановлено. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 29-річний житель області. Потерпілий впізнав нападника.

За напад зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що Харків знову потрапив до числа лідерів з поширення китайського вірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що Харківська область за цим показником посідає п'яте місце в Україні після Києва, Одеської, Київської та Запорізької областей.

За добу в регіоні коронавірусом заразилися 629 осіб. При цьому 837 пацієнтів одужали, а 18 — померли. За кількістю смертей за добу Харківська область теж в лідерах. Більше тільки в Дніпропетровській (20 осіб) та Одеській (19 осіб) областях.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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