Полицейские задержали 29-летнего мужчину, который ограбил пассажира в ночной электричке Изюм-Харьков

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал пассажир. Злоумышленник ударил потерпевшего палкой, отчего тот потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, он понял, что у него отобрали барсетку, в которой было 1300 гривен и документы.

После нападения потерпевший был госпитализирован в больницу в Харькове.

По данному факту было открыто уголовное производство. Личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель области. Пострадавший узнал нападавшего.

За нападение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Харьков снова попал в число лидеров по распространению китайского вируса.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он рассказал, что Харьковская область по этому показателю занимает пятое место в Украине после Киева, Одесской, Киевской и Запорожской областей.

За сутки в регионе коронавирусом заразились 629 человек. При этом 837 пациентов выздоровели, а 18 — умерли. По числу смертей за сутки Харьковская область тоже в лидерах. Больше только в Днепропетровской (20 человек) и Одесской (19 человек) областях.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".