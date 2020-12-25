Харківщина засипає снігом, на дорогах почастішали ДТП

25 грудня в регіоні буде хмарна погода, вдень мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. вдень пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

Харків'яни з самого ранку публікують фото наслідків негоди.

"Дтп на Одеській.Хлопці, дорога слизька. Будьте обережні", - пишуть очевидці.

"Харків засипало снігом: жестяк на дорогах. Начебто і чистять, але машина не гальмує взагалі. Жахлива ожеледь. Будьте уважні!",- написали в телеграм-каналі "Труха".

Крім того ми писали, що Харків знову потрапив до числа лідерів з поширення китайського вірусу

Про це передає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що Харківська область за цим показником посідає п'яте місце в Україні після Києва, Одеської, Київської та Запорізької областей.

За добу в регіоні коронавірусом заразилися 629 осіб. При цьому 837 пацієнтів одужали, а 18 — померли. За кількістю смертей за добу Харківська область теж в лідерах. Більше тільки в Дніпропетровській (20 осіб) та Одеській (19 осіб) областях.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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