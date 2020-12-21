Помер екс-депутат Харківської обласної ради шостого скликання
Про це повідомили у Facebook.
"З великим жалем і скорботою повідомляю, щойно пішов у інший світ голова Харківського товариства "Просвіта", наш друг і людина з великим серцем Анатолій Григорович Сергієнко. Це неоціненна втрата для нашої організації", - сказано в повідомленні Харківського обласного об'єднання громадської організації "Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Т .Г. Шевченка".
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Георгій Манучарян помер у віці 63 років від коронавірусу.
Про смерть 11-разового чемпіона світу з вільної боротьби, самбо та інших видів боротьби розповіли в соцмережах його друзі та колеги.
"Сьогодні вранці перестало битися серце Жори.... Всього місяць тому він виборов золото для України на чемпіонаті світу в Мінську, а сьогодні його немає..... Георгій Манучарян самий легендарний начальник відділу Харківського УБОЗ, неодноразовий чемпіона світу з вільної боротьби, полковник міліції, тренер, наставник", – написав декан факультету кіберполіції ХНУВС В'ячеслав Марков.
19 листопада Манучарян став чемпіоном світу з самбо у віковій категорії 60-65 років і ваговій категорії понад 100 кг.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
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