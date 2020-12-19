В Харкові розшукують 12-річну дівчинку

Допомагають у пошуку волонтери пошукової групи "Мілена".

Востаннє дівчинку бачили рідні 17 грудня. Близько 13.00 вона вийшла з дому і пропала безслідно.

Родичі шукають Гурбан-Алієву Ехсані Раміль-Кізі, мешканку смт Руська Лозова.

Дівчинка відгукується на ім'я Саша - так її називає навіть мама. Є інформація, що школярка могла виїхати до Харкова.

Прикмети зниклої: на вигляд 14 років, Худорлява статура, волосся світло-русяве до плечей, очі карі, обличчя овальне східної зовнішності.

Була одягнена у темно-синю куртку, коричневі шкіряні чоботи. При собі мала шкіряний чорний рюкзак.

Якщо у вас є будь - яка інформація про дівчинку-повідомте за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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"Обласна "надзвичайка " рекомендувала на цей час ввести гнучкий графік роботи в установах і на підприємствах, щоб обмежити скупчення громадян в транспорті і на дорогах прямування на роботу і з роботи. По можливості співробітники можуть працювати онлайн",-повідомили в прес-службі ХОДА.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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