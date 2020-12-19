В Харькове разыскивают 12-летнюю девочку

Помогают в поиске волонтеры поисковой группы "Милена".

В последний раз девочку видели родные 17 декабря. Около 13.00 она вышла из дома и пропала бесследно.

Родственники ищут Гурбан-Алиеву Эхсане Рамиль-Кизи, жительницу пгт Русская Лозовая.

Девочка откликается на имя Саша - так ее называет даже мама. Есть информация, что девочка могла уехать в Харьков.

Приметы пропавшей: на вид 14 лет, худощавое телосложение, волосы светло-русые до плеч, глаза карие, лицо овальное восточной внешности.

Была одета в темно-синюю куртку, коричневые кожаные сапоги. При себе имела кожаный черный рюкзак.

Если у вас еть любая информация о девочке - сообщите по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы писали, что карантин в Харьковской области продлили до 28 февраля

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области.

"Областная “чрезвычайка” рекомендовала на это время ввести гибкий график работы в учреждениях и на предприятиях, чтобы ограничить скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы. По возможности сотрудники могут работать онлайн", – сообщили в пресс-службе ХОГА.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".