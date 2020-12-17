У центрі Харкова медсестра вийшла на одиночний пікет

Акція відбулася на площі Конституції, передає "Суспільне. Харків".

Жінка отримує не більше чотирьох тисяч, ставка - 3200 гривень.

Лікарям обіцяли виплачувати по три тисячі зверху-але слова так і залишилися словами. Жінка не змогла далі терпіти і вийшла в центр міста з плакатом "Медикам - гідні оклади".

"Ми як нижча ланка. Навіть двірник, я нічого не хочу сказати - це теж праця - але він отримує більше, ніж медпрацівник. Ми навіть вже готові оголошувати голодування на робочих місцях, звичайно, ми не можемо покинути наших пацієнтів. Ми вибирали це покликання", - каже медсестра.

Раніше ми вже писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".