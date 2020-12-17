Харків'ян терміново евакуюють з ТЦ

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", в Каравані - пожежна тривога. Людей почали терміново виводити на вулицю .

Подробиці того, що відбувається з'ясовуються.

Раніше ми писали, що в Харкові відбуватиме покарання наймолодша довічно засуджена жінка в Україні.

24-річна Сніжана Круглякова засуджена до довічного ув'язнення за вбивство своїх опікунів - рідного дядька і його дружини.

Трагедія сталася в 2018 році в Чернігові. Круглякова завдала чоловікові 33 удари ножем, а жінці - 38. До цього вони протягом 12 років були її опікунами. Круглякова добре вчилася в школі, потім вступила до Чернігівського педуніверситету. У вузі її характеризували позитивно.

Деснянський суд Чернігова засудив Круглякову до довічного ув'язнення, Верховний суд залишив вирок без змін. Просити про перегляд справи можна тільки через 20 років.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".