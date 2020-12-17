У Харкові оголосили триденну жалобу

У місті приспустили державний прапор і прапори Харкова на будівлях підприємств, установ і організацій. Всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання скасували.

17, 18 і 19 грудня оголосили в Харкові днями жалоби у зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це повідомили в Харківській міській раді з посиланням на розпорядження секретаря міськради Ігоря Терехова.

"Що зовсім з глузду з'їхали?Так померла хвора людина, ось нехай буде траур для рідних і його близьких, а місто чому повинен сумувати 3 дні?", "Здуріли, чи що? Мало нам карантину?", " Шкода місто Харків, зараз почнеться деребан і переділ... сфера впливу...", " Капець нашому місту, тепер на частини рвати будуть всі кому не лінь!", Це наслідки замаху на його життя, вороги домоглися свого і тепер як шуліки почнуть деребанити Харків. Царство Небесне!",- пишуть харків'яни в коментарях.

У міськраді повідомляють, що всі харків'яни зможуть покласти квіти в пам'ять Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року. Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс. "Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

До слова, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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