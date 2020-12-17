Сім'я підтвердила смерть Геннадія Кернеса

Мер Харкова помер-це підтвердив його пасинок Родіон Гайсинський і дружина Оксана. Відповідні пости з'явилися в соцмережах.

"Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих. Любимо і сумуємо. Боляче дуже", - написала Гайсинська.

Родіон розмістив своє дитяче фото з Геннадієм Кернесом.

"У дитинстві я запитав чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим, хто я є сьогодні", - написав Гайсинський.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.

Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.

"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що в найближчі години будуть вирішувати питання дати і місця поховання мера.

"Дуже, дуже, дуже шкода. Царство Небесне. Співчуття родині і близьким. Шкода красиве місто Харків, без нього місто осиротів", " Царство Небесне.Спасибі тобі За Харків, місто яким я пишаюся, ти був кращим мером!", "На скільки ця правда,ой як не хочеться вірити", якщо це факт,дуже сумно для сім'ї і нашому місту,буде хаоз"," дуже шкода Земля йому пухом", - сумують харків'яни в коментарях.

Нагадавши, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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