Харків'ян масово госпіталізують із забоями та переломами

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає Newsroom.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Раніше ми писали, що на Харківщині 14 грудня зберігається складна ситуація на дорогах.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Дощ з мокрим снігом спостерігається в Богодухівському, Красноградському та Харківському районах.

З боку Полтави заходить новий циклон, синоптики повідомляють, що він протримається в регіоні до середи.

Температура повітря буде від + 3 до +2, очікується ожеледь на дорогах.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".