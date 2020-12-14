Харків'ян масово госпіталізують із забоями та переломами
Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає Newsroom.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
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