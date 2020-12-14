У Харківській області палахкотіла багатоповерхівка - є загиблі

14 грудня о 3: 57 пожежникам надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку на вул.Академіка Вальтера.

"Пожежа сталася в квартирі на 7-му поверсі, де горіли домашні речі на площі 40 кв. м. в результаті пожежі утворилася сильне задимлення. Під час гасіння вогню в палаючій квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей. З небезпечних задимлених зон на свіже повітря евакуйовано 12 жителів», - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано повністю о 6: 57. Причина пожежі з'ясовується.

Крім того ми писали, що на Харківщині 14 грудня зберігається складна ситуація на дорогах.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Дощ з мокрим снігом спостерігається в Богодухівському, Красноградському та Харківському районах.

З боку Полтави заходить новий циклон, синоптики повідомляють, що він протримається в регіоні до середи.

Температура повітря буде від + 3 до +2, очікується ожеледь на дорогах.

Раніше ми писали, що з'явилася свіжа статистика по хворим китайським вірусом в Харкові.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Всього в Харківській області зафіксували 62 428 випадків з початку пандемії.

104 нових випадки в Харківській області за добу. Померло + 2 (Всього 896, одужало + 458 (всього 46 791), хворіє на даний момент 14 741.

6 451 новий випадок COVID - 19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".