У Харківській області палахкотіла багатоповерхівка - є загиблі
14 грудня о 3: 57 пожежникам надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку на вул.Академіка Вальтера.
"Пожежа сталася в квартирі на 7-му поверсі, де горіли домашні речі на площі 40 кв. м. в результаті пожежі утворилася сильне задимлення. Під час гасіння вогню в палаючій квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей. З небезпечних задимлених зон на свіже повітря евакуйовано 12 жителів», - йдеться в повідомленні.
Пожежу було ліквідовано повністю о 6: 57. Причина пожежі з'ясовується.
"Ощадбанк" відмовляється видавати українцям гроші, співробітники лише розводять руками: "На якій підставі?"
45-річна Наталія Могилевська в екстра-міні запалила в оточенні фігуристих подруг: "Це щось нове, хочеться…"
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів: "Вже нудить від ваших…"
Крім того ми писали, що на Харківщині 14 грудня зберігається складна ситуація на дорогах.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.
Дощ з мокрим снігом спостерігається в Богодухівському, Красноградському та Харківському районах.
З боку Полтави заходить новий циклон, синоптики повідомляють, що він протримається в регіоні до середи.
Температура повітря буде від + 3 до +2, очікується ожеледь на дорогах.
Раніше ми писали, що з'явилася свіжа статистика по хворим китайським вірусом в Харкові.
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
Всього в Харківській області зафіксували 62 428 випадків з початку пандемії.
104 нових випадки в Харківській області за добу. Померло + 2 (Всього 896, одужало + 458 (всього 46 791), хворіє на даний момент 14 741.
6 451 новий випадок COVID - 19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".