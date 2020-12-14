Раніше ми писали, що з'явилася свіжа статистика по хворим китайським вірусом в Харкові.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Всього в Харківській області зафіксували 62 428 випадків з початку пандемії.

104 нових випадки в Харківській області за добу. Померло + 2 (Всього 896, одужало + 458 (всього 46 791), хворіє на даний момент 14 741.

6 451 новий випадок COVID - 19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".