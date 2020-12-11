Харків у 50-60 роках вже відновився після війни і почав жити довгоочікуваним мирним життям

Портал "057.ua" опублікував фото "совкового" міста-мільйонника.

Площа Дзержинського, зараз-Свободи, 1964 рік

Так виглядала вулиця Сумська і будівля театру Шевченка

Площа Рози Люксембург

Привокзальна площа і будівля Південного вокзалу.

Спуск Пасіонарії, зараз це Клочківський спуск. Вид на Харківський університет

Раніше ми писали, що в Харкові знову прорвало каналізацію

У одному з Телеграм-каналів очевидці поділилися фото.

Трубу прорвало на Шкільній, там з каналізаційного люка фонтаном виливається вода, затоплюючи все навколо себе.

"Гени немає, але Фонтанна справа живе. Урочисте (ні) відкриття нового на шкільній. Фоткав на дерев'яний чоп, що вилетів з труби, що лопнула", - підписав автор фото.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".