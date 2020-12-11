Харків у 50-60 роках вже відновився після війни і почав жити довгоочікуваним мирним життям
Портал "057.ua" опублікував фото "совкового" міста-мільйонника.
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Так виглядала вулиця Сумська і будівля театру Шевченка
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Раніше ми писали, що в Харкові знову прорвало каналізацію
У одному з Телеграм-каналів очевидці поділилися фото.
Трубу прорвало на Шкільній, там з каналізаційного люка фонтаном виливається вода, затоплюючи все навколо себе.
"Гени немає, але Фонтанна справа живе. Урочисте (ні) відкриття нового на шкільній. Фоткав на дерев'яний чоп, що вилетів з труби, що лопнула", - підписав автор фото.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".