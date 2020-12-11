Рятувальники попереджають харків'ян про небезпеку
10 грудня на Петренківському озері в Харкові чоловік провалився під лід.
Подія трапилася на очах у свідків, які зателефонували рятувальникам.
На місце події прибув рятувальний підрозділ, на льоду біля ополонки недалеко від берега лежали 2 людини і намагалися врятувати чоловіка.
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Один з рятувальників взяв рятувальну мотузку і підібрався по крихкому льоду до ополонки. Він потопає мотузкою, а його колеги витягли того з ополонки і далі на берег.
Любитель порибалити отримав сильне переохолодження і був госпіталізований в 4-у міську лікарню.
Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік скоїв страшний вчинок.
Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.
П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.
Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.
Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".