На Салтівці машина розбилася у ДТП

ВАЗ і Volkswagen зіткнулися ввечері 10 грудня на Салтівці. За словами очевидців, аварія сталася на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців і Бучми.

Очевидці ДТП стверджують, що водій Volkswagen спочатку покинув місце події, але його знайшли.

Крім того ми писали, що на Харківщині чоловік скоїв страшний вчинок.

Популярні новини зараз

Пишногруда Полякова змінилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом: "безсоромниця"

Зупинилося серце народного артиста України: "Таких, як він більше не буде"

Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»

Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Показати ще

Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.

П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.

поліція, поліція України

Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.

Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

Степанов, карантин, локдаун

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".