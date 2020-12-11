На Салтівці машина розбилася у ДТП
ВАЗ і Volkswagen зіткнулися ввечері 10 грудня на Салтівці. За словами очевидців, аварія сталася на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців і Бучми.
Очевидці ДТП стверджують, що водій Volkswagen спочатку покинув місце події, але його знайшли.
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Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.
П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.
Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.
Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.
Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".