На Салтівці машина розбилася у ДТП

ВАЗ і Volkswagen зіткнулися ввечері 10 грудня на Салтівці. За словами очевидців, аварія сталася на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців і Бучми.

Очевидці ДТП стверджують, що водій Volkswagen спочатку покинув місце події, але його знайшли.

Крім того ми писали, що на Харківщині чоловік скоїв страшний вчинок.

Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.

П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.

Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.

Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".