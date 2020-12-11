На Салтовке машина разбилась в ДТП

ВАЗ и Volkswagen столкнулись вечером 10 декабря на Салтовке. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы.

Очевидцы ДТП утверждают, что водитель Volkswagen сначала покинул место происшествия, но его нашли.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине мужчина совершил страшный поступок.

Мужчина распылил растворитель в лицо женщине и поджег, говорится в решении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.

Пьяный лозовчанин пришел в квартиру к знакомой, достал гидравлический распрыскиватель, заправленный растворителем для краски, брызнул жидкостью женщине в лицо и поджег его.

Потерпевшая получила ожоги уха, щеки, подбородка и нижней губы.

Суд признал мужчину виновным и сам он раскаялся в совершенном. Ему назначили минимальное наказание — 850 грн. штрафа.

Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".