На Харківщині чоловік скоїв страшний вчинок
Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.
П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.
Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.
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Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.
Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".