На Харківщині чоловік скоїв страшний вчинок

Чоловік розпилив розчинник в обличчя жінці і підпалив, йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному судовому реєстрі.

П'яний лозівчанин прийшов у квартиру до знайомої, дістав гідравлічний розприскувач, заправлений розчинником для фарби, бризнув рідиною жінці в обличчя і підпалив його.

Потерпіла отримала опіки вуха, щоки, підборіддя та нижньої губи.

Суд визнав чоловіка винним і сам він розкаявся у скоєному. Йому призначили мінімальне покарання-850 грн. штраф.

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