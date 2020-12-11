У Харкові знову прорвало каналізацію
У Телеграм-каналі "Х. Х" очевидці поділилися фото.
Трубу прорвало на шкільній, там з каналізаційного люка фонтаном виливається вода, затоплюючи все навколо себе.
"Гени немає, але фонтанна справа живе. Урочисте (ні) відкриття нового на шкільній. Фоткав на дерев'яний чоп, що вилетів з труби, яка лопнула", - підписав автор фото.
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Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксовані нові смерті від китайського вірусу.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 11 грудня в регіоні зафіксували 61 424 випадки захворювання на COVID-19.
У Харківській області за 10 грудня зафіксували 432 випадки захворювання коронавірусом. За добу в області померли дев'ять хворих, одужали 1 764 пацієнтів.
В Україні лабораторно підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".